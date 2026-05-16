Incumple regidora acuerdo en el ejido El Refugio

CIUDAD FERNÁNDEZ.- En el Ejido del Refugio pactan dividir la regiduría en 2 períodos y el ex secretario del Ayuntamiento incumple el acuerdo.

Militantes del Partido Verde Ecologista de México del ejido del Refugio, dieron a conocer que quedó como titular de la regiduría Nancy Álvarez y de suplente Alejandra Rosas.

Sin embargo, se llevó a cabo una reunión en el Ejido del Refugio donde el ex secretario del Ayuntamiento, Miguel Josué, se comprometió a que la docente Nancy solo estaría la mitad del periodo en el Ayuntamiento, pero hasta el momento no ha cumplido y sigue en el cargo, pese al acuerdo pactado.

Señalaron que el Ejido del Refugio no tiene representatividad, por lo que están a la espera que se cumpla con el acuerdo.

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Cabe destacar que la edil Nancy, solicitó llevaran a cabo la reunión de Cabildo, a partir de las 2 de la tarde, porque por la mañana trabaja como docente, situación que no pasa desapercibida para los ediles.