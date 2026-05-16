Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina comenzó a comparecer ante ciudadanos y a gestionar peticiones en una jornada llamada "Viernes Ciudadano", a la mitad de su segundo Gobierno municipal.

Desde las 10 de la mañana y hasta pasadas las tres de la tarde el alcalde se sentó a la cabecera del salón de Cabildo, rodeado de funcionarios de primer nivel que resolverían las gestiones que los ciudadanos habrían de solicitar.

Esta práctica no se llevaba a cabo desde hacía varios trienios, aunque no ha sido una práctica regular en gobiernos municipales.