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Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

Por Redacción

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Inicia el Alcalde jornadas ciudadanas

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina comenzó a comparecer ante ciudadanos y a gestionar peticiones en una jornada llamada "Viernes Ciudadano", a la mitad de su segundo Gobierno municipal.

Desde las 10 de la mañana y hasta pasadas las tres de la tarde el alcalde se sentó a la cabecera del salón de Cabildo, rodeado de funcionarios de primer nivel que resolverían las gestiones que los ciudadanos habrían de solicitar.

Esta práctica no se llevaba a cabo desde hacía varios trienios, aunque no ha sido una práctica regular en gobiernos municipales.

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