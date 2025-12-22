logo pulso
Inicia el IPA molienda con buenos augurios

El promedio está por encima del rendimiento diario en el Ingenio

Por Redacción

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
Inicia el IPA molienda con buenos augurios

CIUDAD VALLES.- El Ingenio Plan de Ayala está moliendo por encima de las seis mil 500 toneladas diarias, sin que haya habido interrupciones desde su inicio. 

A pesar de que existió la noticia de que había una interrupción en la planta por cuestiones de falta dispositivos y señalamientos de seguridad industrial, el Ingenio ubicado en la zona urbana de Valles ha molido 39 mil toneladas del martes 16 a la fecha, con un promedio que está por encima del rendimiento diario en esta empresa. 

A pesar de que hubo dos días de prueba previos, la contabilización del tonelaje da buenos dividendos para esperar una buena cantidad de miel de azúcar y establecer el Karbe inicial en esta zafra.

