Inicia el SNE curso para buscadores de empleo

RIOVERDE.- El Servicio Nacional del Empleo inicia un curso para buscadores de empleo, también se ofrecen 195 vacantes para personas que estén desempleadas con buenas prestaciones laborales. Ana Lilia Zúñiga Sánchez delegada del SNE, dijo que se cuenta con 195 vacantes en diversas áreas como operador de quinta rueda, ejecutivo de servicios, chofer de ruta, licenciado en mercadotecnia, contador público y auxiliar contable.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas ubicadas en la calle 5 de Mayo con una solicitud de empleo, a las personas que contraten se les ofrecen todas las prestaciones de ley.

Por otro lado, dijo que iniciaron la semana con un taller para buscadores de empleo y reclutamiento con la empresa Gasolinera Gasomax.

Dijo que participan 16 buscadores de empleo que fueron enviados como cajeros, vigilantes y secretaria, entre otros.

