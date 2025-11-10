Inicia segunda entrega de apoyos por lluvias en la Huasteca Potosina

La presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, informó que este fin de semana comenzó la segunda entrega de apoyos económicos y enseres domésticos para las familias afectadas por las lluvias en la Huasteca Potosina, en los municipios de Tampacán, Tamazunchale, Tanquián de Escobedo y San Martín Chalchicuautla.

De acuerdo con el comunicado oficial, los apoyos económicos otorgados van de 20 mil a 70 mil pesos por familia, además de una canasta básica y artículos domésticos destinados a quienes perdieron su patrimonio.

Rodríguez Velázquez explicó que esta fase forma parte del plan federal de atención a desastres impulsado por el Gobierno de México. La dirigente señaló que la dispersión total de recursos supera los 170 millones de pesos, los cuales —afirmó— se entregan directamente a las familias, sin intermediarios ni condicionamientos políticos.

La dirigente reconoció la participación de los Servidores de la Nación y del delegado federal Guillermo Morales López, encargados de coordinar las brigadas de entrega en campo. "Estos recursos son un acto de justicia y solidaridad con el pueblo huasteco", citó el documento.

Según el comunicado, los apoyos buscan reconstruir viviendas y bienes dañados tras las lluvias registradas en semanas recientes, y mantener la cobertura de ayuda en las zonas más afectadas.