Adulto sufre infarto, lo trasladan a un hospital

Por Carmen Hernández

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Adulto sufre infarto, lo trasladan a un hospital

Ciudad Fernández.- Un adulto mayor sufrió un infarto cuando caminaba por calles en el Barrio de los Llanitos que gracias al oportuno apoyo que recibió no sufrió un daño irreversible.  

La Coordinación Municipal de Protección Civil dio a conocer que se está acudiendo a todas las llamadas de auxilio que se reciben en cabina de la dependencia, pues la atención oportuna puede salvar vidas, como fue en este caso. 

El sábado por la noche, se recibió una llamada donde pedían apoyo para brindar atención médica a una persona, porque un hombre de 89 años de edad sufrió un infarto cuando caminaba en la Plaza de Santa María de los Llanitos, que de pronto cayó al piso por las molestias que sintió.  

El adulto luego de ser evaluado, fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar para su atención, donde los galenos le aplicaron atención especializada para salvarle la vida.

