Estado

Vuelca camioneta cerca del Parque del Pueblo

Por Redacción

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca camioneta cerca del Parque del Pueblo

Matehuala.- Ayer por la mañana se registró la volcadura de una camioneta en las calles Altamirano y Bulevar Carlos Lasso, a un costado del Parque Vicente Guerrero, el conductor de la unidad motriz resultó ileso, solo con algunos raspones, elementos de Tránsito Municipal llegaron al lugar de la escena como primer respondiente y abanderaron la zona, mientras se realizaban las indagatorias y evaluar los daños a terceros, ya que un automóvil que se encontraba estacionado resultó dañado. 

Los hechos se presentaron la mañana del domingo donde debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, un hombre que manejaba una camioneta perdió el control del vehículo al circular por la calle Altamirano, a un costado del Parque del Pueblo, por lo que terminó volcando e impactando a un automóvil que se encontraba estacionado.

El fuerte golpe provocó que curiosos salieron a ver que pasaba, al ver lo ocurrido llamaron a los números de emergencia para que se brindara auxilio al conductor.

 Al lugar llegaron corporaciones de auxilio que revisaron a una persona de sexo masculino que era el conductor del vehículo, afortunadamente se encontraba ileso a pesar del fuerte golpe y volcadura, solo tenía golpes menores, pero no requirió traslado hospitalario.

 Al lugar también acudieron elementos de tránsito para llevar a cabo las debidas investigaciones y deslindar responsabilidades, ya que el automóvil que se volcó dañó otro vehículo que estaba estacionado.  

