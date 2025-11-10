Gana Tampacán concurso regional de huehues en Valles

CIUDAD VALLES.- La comparsa de Tampacán ganó la contienda regional de huehues celebrada en Valles.

La comparsa de huehues de Moctezuma Chiconamel del municipio sureño de Tampacán, conquistó a jueces y al público que acudió a los terrenos de la feria con un ensamble que incluyó elementos más tradicionales, como las vestimentas de viejos (huehue quiere decir “viejo” en náhuatl) en el cierre del Festival Xantolo “Sigamos nuestras tradiciones”, este sábado 8 de noviembre, en los terrenos de la Feria.

Las comparsas Parranda El Consuelo de Ciudad Valles y La Tradicional de Matlapa obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.