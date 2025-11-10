logo pulso
"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Gana Tampacán concurso regional de huehues en Valles

Gana Tampacán concurso regional de huehues en Valles

Con elementos tradicionales de vestimentas de viejos

Por Redacción

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
Gana Tampacán concurso regional de huehues en Valles

CIUDAD VALLES.- La comparsa de Tampacán ganó la contienda regional de huehues celebrada en Valles.

Las comparsas Parranda El Consuelo de Ciudad Valles y La Tradicional de Matlapa obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Las comparsas Parranda El Consuelo de Ciudad Valles y La Tradicional de Matlapa obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

