Instalan Feria del Juguete

RIOVERDE.- Se instalaron los puestos de la Feria del Juguete en la Plaza Fundadores que se realizará desde este día y hasta el 6 de enero, donde familias podrán encontrar toda clase de juguetes a precios accesibles.

El director de Comercio Francisco Javier Torres Pérez, dio a conocer que se tiene todo listo para la fiesta navideña, donde familias podrán encontrar el regalo especial para sus hijos y demás familiares.

En los puestos que se instalaron en la Plaza Fundadores, se tendrá a la venta juguetes, muñecas, carros, ropa, así como esferas, pastle y musgo, es decir todo para adornar el árbol de Navidad.

Los productos que se expenden son de calidad y a bajos precios, es por ello que se le invita a la población para que adquiera los regalitos para los seres queridos sin problema alguno y menos para trasladarse, pues está el tianguis instalado en zona céntrica de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí