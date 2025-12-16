logo pulso
Estado

Instalan Feria del Juguete

Comerciantes ofrecerán muñecas, carros, ropa, esferas y pastle

Por Carmen Hernández

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Se instalaron los puestos de la Feria del Juguete en la Plaza Fundadores que se realizará desde este día y hasta el 6 de enero, donde familias podrán encontrar toda clase de juguetes a precios accesibles. 

El director de Comercio Francisco Javier Torres Pérez, dio a conocer que se tiene todo listo para la fiesta navideña, donde familias podrán encontrar el regalo especial para sus hijos y demás familiares.  

En los puestos que se instalaron en la Plaza Fundadores, se tendrá a la venta juguetes, muñecas, carros, ropa, así como esferas, pastle y musgo, es decir todo para adornar el árbol de Navidad. 

Los productos que se expenden son de calidad y a bajos precios, es por ello que se le invita a la población para que adquiera los regalitos para los seres queridos sin problema alguno y menos para trasladarse, pues está el tianguis instalado en zona céntrica de la ciudad.

