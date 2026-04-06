Intensas lluvias causan problemas

Matehuala.- La tarde del sábado empezó a llover en Matehuala, algo que ya muchas personas esperaban, pues hace aproximadamente seis meses que no llovía en la ciudad. Sin embargo, lo que empezó como una ligera llovizna, en cuestión de minutos se intensificó, provocando problemas en la ciudad.

Corporaciones de auxilio como Protección Civil Municipal estuvieron realizando diversas labores debido a las intensas lluvias que se registraron, donde se brindó apoyo a varias personas que quedaron varadas en las calles y no podían pasar debido a que la lluvia era muy fuerte y las calles se encontraban inundadas. Era imposible que las personas cruzaran, ya que las fuertes corrientes de agua podían arrastrarlas.

Elementos de Bomberos también estuvieron apoyando y atendiendo diversas emergencias que se estaban presentando. Asimismo, acudieron a domicilios inundados. Cabe hacer mención que la tormenta provocó la suspensión de energía eléctrica en varias colonias de la ciudad.

Protección Civil recomienda a la población extremar precauciones ante las condiciones climatológicas que se están presentando, sobre todo, no ponerse debajo de los árboles debido a los relámpagos.

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También se recomienda evitar salir a las calles en caso de lluvias, a los automovilistas y motociclistas se les pide que si ven fuertes corrientes de agua, eviten pasar por estas áreas, ya que el agua puede arrastrarlos.