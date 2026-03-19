Invita iglesia a ganarse indulgencias plenarias

Matehuala.- El templo de San Salvador de Horta como parte de sus fiestas patronales fue declarado un lugar de peregrinación para ganar indulgencias plenarias en este año jubilar Franciscano, esto fue proclamado por el obispo Margarito Salazar Cárdenas.

El obispo llevó a cabo una misa especial en el Templo de San Salvador de Horta, una de las iglesias más antiguas de Matehuala, hecha por frailes franciscanos y en la actualidad es punto de reunión de la Orden Franciscana Seglar, como están conmemorando los 800 años de la muerte de San Francisco se llevan a cabo actividades religiosas en su honor.

Monseñor realizó una misa muy especial y declaro el templo de San Salvador de Horta como un lugar de peregrinación y ganar indulgencias plenarias, así mismo la imagen de San Francisco de Asís se colocó en medio del altar mayor para las personas que estén acudiendo y se ganen indulgencias plenarias.

Las indulgencias plenarias son una gracia que da la iglesia católica que elimina la pena de los pecados, purificando el alma de quienes la obtienen, por lo que invitan a la población a acudir en peregrinación y orar en el templo de San Francisco de Asís, ganarse la gracia de las indulgencias plenarias.

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El obispo visitó esta capilla y realizó una misa por última vez en este lugar, ya que el próximo 9 de abril será nombrado obispo de Tampico, Tamaulipas, está acudiendo a las capillas para despedirse.