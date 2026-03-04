Invitan a Festival de la Primavera

CERRITOS - Todo listo para el Festival de la Primavera que se realizará del 20 al 22 se marzo, además, habrá concurso de disfraces. Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo el Festival de la Primavera.

Asimismo, se tiene programado la primer Expo Cactáceas, desfile de primavera, concurso de disfraces, taller de reproducción de cactus. También se contará con inflables para todos los reyes del hogar, sin embargo, se les invita a la población en general para que participen en el festival para recibir la primavera.