logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invitan a Festival de la Primavera

Por Carmen Hernández

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a Festival de la Primavera

CERRITOS - Todo listo para el Festival de la Primavera que se realizará del 20 al 22 se marzo, además, habrá concurso de disfraces. Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo el Festival de la Primavera. 

Asimismo, se tiene programado la primer Expo Cactáceas, desfile de primavera, concurso de disfraces, taller de reproducción de cactus. También se contará con inflables para todos los reyes del hogar, sin embargo, se les invita a la población en general para que participen en el festival para recibir la primavera.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde
Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde

Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde

SLP

Redacción

Jóvenes de bachillerato consultaron opciones académicas y requisitos de ingreso.

Clausura Catastro fraccionamiento
Clausura Catastro fraccionamiento

Clausura Catastro fraccionamiento

SLP

Carmen Hernández

No cuenta con permisos municipales

Envían taparroscas a la asociación Amanc
Envían taparroscas a la asociación Amanc

Envían taparroscas a la asociación Amanc

SLP

Carmen Hernández

Inauguran eventos de Semana de la Mujer
Inauguran eventos de Semana de la Mujer

Inauguran eventos de Semana de la Mujer

SLP

Jesús Vázquez