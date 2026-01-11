logo pulso
Invitan a marcha de las mascotas

Por Carmen Hernández

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a marcha de las mascotas

RIOVERDE.- Este próximo 17 de enero se llevará a cabo la Marcha de las Mascotas, donde además se efectuará la bendición de los animales.

El párroco de la Iglesia de Santa Catarina José Javier Pacheco, dio a conocer que se tiene todo listo para la bendición de las mascotas. 

La marcha de las mascotas se realizará el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, el punto de partida será la Plaza de San Juan, se recorrerán las calles Bravo, Morelos para llegar a la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría.  

Luego de concluida la marcha se llevará a cabo la bendición de las mascotas, por lo que pide a la población que se una a esta marcha y vivir un momento lleno de alegría.

