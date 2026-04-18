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Jinete se accidenta; cae de su caballo

Por Carmen Hernández

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Jinete se accidenta; cae de su caballo

RIOVERDE.- Un hombre sufre un accidente al caer de un caballo en el canal 5, el jinete perdió el control del equino y terminó tirado en el piso. 

Los hechos ocurrieron este viernes cuando un joven a bordo de su caballo, se dirigía a trabajar, cabalgaba como comúnmente lo hace para llegar a su fuente laboral.  

Sin embargo, cerca del canal 5, de improviso cayó del equino de manera circunstancial sufriendo algunas lesiones.

Transeúntes que se percataron de la caída del jinete solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, para que brindaran auxilio al caballerango. 

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Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes valoraron las lesiones que sufrió el jinete, que se quejaba de fuertes dolores en algunas partes de su cuerpo. 

La caída no fue de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo al Hospital Regional de Rioverde, luego de ser valorado y recibir algunos medicamentos para mitigar el dolor que sentía el jinete luego de su caída.

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