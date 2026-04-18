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Jornada de limpieza del cauce del Valles

Por Redacción

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Jornada de limpieza del cauce del Valles

CIUDAD VALLES.- Hubo una limpieza multidisciplinaria entre personal de varias dependencias y departamentos en el Río Valles, como parte de Plan Nacional Hídrico.

Desde el inicio de la actual administración federal, van seis jornadas de saneamiento, organizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Ayuntamiento de Valles, a través de Ecología y autoridades del medio ambiente, con la finalidad de limpiar las márgenes del afluente y crear conciencia sobre el mantenimiento en la salud del cuerpo de agua, que es ecosistema y literalmente vida para el municipio de El Naranjo y Valles.

Decenas de funcionarios, voluntarios y ciudadanos participaron en la jornada que pretende acabar con la contaminación al río.

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