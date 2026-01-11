Jornada por la defensa de la soberanía nacional

Matehuala.- En la Plaza de Armas se llevó a cabo una jornada en defensa de la soberanía nacional y la no intervención, la cual fue convocada por militantes de Morena donde se habló de la intervención de Estados Unidos de América en Venezuela.

La jornada soberanía nacional y la no Intervención con el lema "El respeto y la paz entre las naciones", se realizó por el conflicto entre las naciones de Venezuela y Estados Unidos de América, y este tipo de jornadas son para respaldar a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo, este evento no tuvo el impacto que se esperaba de la población, ya que muy poca gente estuvo en la jornada ya mencionada.

En este evento se hizo un llamado a no ser indiferentes ante la intervención que hubo en Venezuela y el secuestro de su presidente, ya que esto ha provocado la pérdida de muchas vidas inocentes, donde el presidente de Estados Unidos de América está invadiendo países no con la finalidad de ayudar si no en busca de un beneficio propio, donde se dijo podrían llegar a invadir hasta nuestro país.

Mencionaron que México es un país libre y soberano, que se ha defendido de la invasión de los españoles y franceses.

y también debemos de apoyar a defender la libertad y soberanía de otros pueblos, como en este caso lo es Venezuela.