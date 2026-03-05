Joven es navajeado por varios sujetos

Matehuala.- Un hombre fue agredido con arma blanca por varios sujetos quienes después de herirlo huyeron del lugar dejándolo tirado en la colonia Concepción, elementos de la Cruz Roja llegaron y atendieron al individuo y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los hechos se presentaron la tarde del miércoles cuando un sujeto fue agredido con un arma blanca entre las calles Rio Soto la Marina y Alfonso Álvarez, donde varios sujetos llegaron y empezaron a golpear a un joven de 20 años de edad, también le provocaron varias heridas con un arma blanca, lo dejaron tirado en la calle y huyeron del lugar, personas que pasaban por la calle pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron los elementos de la Cruz Roja quienes atendieron a un joven de 20 años de edad quien responde al nombre de Kevin Medrano, al ser valorado por los paramédicos presentaba varios golpes en diferentes partes del cuerpo, así como lesiones ocasionadas con un arma blanca, por lo que le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

También acudieron los elementos de la Policía Municipal para llevar a cabo las investigaciones y tratar de dar con los culpables, pero no lograron encontrarlos.

