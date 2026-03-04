Joven se intoxica con pesticida; está grave

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un joven se intoxica con pesticida, fue localizado en la vía pública tirado en el Ejido del Refugio. Vecinos de la calle Satélite en el Ejido del Barrio Segundo solicitaron el apoyo de paramédicos, porque un hombre se encontraba en mal estado.

Al indagar, el joven se había intoxicado con insecticida, por lo que estaba inconsciente. De manera inmediata fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Imss Bienestar, siendo reanimado en su traslado, porque se encontraba en paro cardíaco respiratorio. Los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida.