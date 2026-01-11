logo pulso
Jóvenes deben cumplir con su servicio militar

Por Carmen Hernández

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- En este mes se realizará la recepción de precartillas del servicio militar nacional por parte de la clase 2007 y adelantados y remisos. 

Guadalupe Martínez, jefe de Reclutamiento hizo un llamado a los jóvenes de los municipios de San Ciro de Acosta, Ciudad del Maíz, Lagunillas, Santa Catarina Alaquines, Rayón y Cárdenas, para que realicen los trámites para cumplir con su servicio militar. 

Explicó que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por lo que se instaló un módulo de atención, frente a Palacio Municipal.  

Es por ello que se les invita a los jóvenes, porque se desarrollará la recepción de precartillaa clase 2007 y remisos y tienen una fecha de vencimiento.

