Jóvenes peregrinan al Cerro del Cubilete

Matehuala.- Cientos de jóvenes de Matehuala y el Altiplano potosino participaron en la magna peregrinación al Cerro del Cubilete, en Silao, Guanajuato, al monumento de Cristo Rey para conmemorar el centenario de la Guerra de los Cristeros.

Hubo una excelente respuesta por parte de los jóvenes católicos de Matehuala y el Altiplano, que se unieron en esta mega peregrinación a nivel nacional, de diferentes grupos católicos, otros a pesar de no pertenecer a ningún grupo católico acudieron para conmemorar esta fecha tan importante, en la que muchas personas católicas y sacerdotes, dieron su vida para defender sus creencias en la Guerra de los Cristeros.

Autoridades reportaron que en esta peregrinación participaron más de 45 mil personas de toda la República en la marcha nacional juvenil a Cristo Rey, la cual fue en honor a los mártires de la resistencia cristera a cien años del inicio de esta guerra, superando la expectativa que se tenía, muchos acudieron a la marcha donde al llegar al monumento de Cristo Rey se llevó a cabo una misa en la que se pidió por todos los mártires.

Este evento fue organizado para que los jóvenes no olviden su historia, que honren la fe de quienes dieron la vida por Cristo, que hoy siguen diciendo con valentía, "Cristo reina ayer, hoy y siempre", y que el ejemplo de los mártires cristeros nos impulse a vivir una fe auténtica, valiente y sin miedo en nuestro tiempo.

