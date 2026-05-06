Juran lealtad a la patria 593 jóvenes conscriptos

CIUDAD VALLES.- Fueron 593 conscriptos los que juraron defender a la patria y la bandera en el aniversario CLXIV de la Batalla de Puebla.

Esta mañana, la ceremonia por los 164 años de la gesta heroica de los mexicanos, al mando del General Ignacio Zaragoza, quien derrotó al entonces Ejército más poderoso del mundo, al mando del Conde de Lorencez, que se disponía a ocupar la capital del país, como cobro a la deuda de México con el extranjero, el alcalde David Medina Salazar y el teniente coronel de Infantería, Juan Carlos Romero Lucas encabezaron la tradicional jura de lealtad a la Bandera y a México.

Los conscriptos son 590 hombres y tres mujeres, de un total de 600 que fueron seleccionados para el adiestramiento militar de rigor a los 18 años.