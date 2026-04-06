La calle Francisco J. Mújica, un lodazal

ÉBANO.- Hacen arreglos a medias en la Francisco J. Mujica en Ébano y provocan un lodazal que solo provocó problemas a habitantes que viven en este sector.

Luego de que hubo denuncias de que la calle ubicada en la colonia Bermúdez fue horadada con zanjas para hacer arreglos y que así se quedó durante meses, el Ayuntamiento envió a personal a hacer los arreglos, que consistieron en tapar los hoyos con la tierra que habían sacado de los mismos, aunque sin ningún trabajo posterior, por lo que quedó peor la citada arteria.

Con la lluvia de este sábado el polvo que había quedado se convirtió en lodo y los vecinos de una de las pocas calles que habían sido desarrolladas pidieron que intervenga Obras Públicas para que la regresen a como estaba antes de hacer las reparaciones de drenaje.