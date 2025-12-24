logo pulso
La zona centro de Valles hecha un basurero

Por Miguel Barragán

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
La zona centro de Valles hecha un basurero

 CIUDAD VALLES.- Locatarios y ambulantes crearon un nuevo basurero ilícito en pleno centro, en la esquina de Abasolo y 5 de Mayo.

Hace unos meses apenas, el Ayuntamiento y la Dirección de Mercados acordaron que no habría más tiradero de basura en la calle 5 de Mayo, al pie de las escaleras del mercado Constitución y establecieron un horario de recolección de desechos.

Sin embargo, el esfuerzo ahora tendrá que enfocarse en la esquina de las calles descritas, ahora al pie del viejo edificio de departamentos que hace esquina en 5 de Mayo.

Desde hace días, durante varias horas del día, aparece un montón de basura en ese lugar y la queja no sólo es de compradores, sino de los mismos vendedores.

