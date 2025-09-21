Ladrones saquean escuela primaria en Valles

CIUDAD VALLES. Dos jóvenes ingresaron a robar a la escuela primaria Graciano Sánchez, en Ciudad Valles; su fechoría fue captada por las cámaras de seguridad del plantel.

El robo habría ocurrido alrededor de las 5 de la mañana del sábado, pero fue hasta el domingo cuando personal de la institución se percató y dio aviso a las autoridades.

Los responsables son dos jóvenes de no más de 25 años de edad, delgados y de tez morena. Uno vestía pantalón entubado, playera y gorra negras, además de un pasamontañas del mismo color.

El otro llevaba shorts tipo bermuda, una sudadera o playera negra con la leyenda "Martel" en la parte frontal, gorra negra y se cubría el rostro con una prenda blanca.

Se presume que brincaron una de las bardas y, ya dentro, forzaron cerraduras de varias aulas utilizando navajas y herramientas.

Dañaron trabajos escolares, saquearon casilleros con productos de limpieza y materiales para estudiantes, y sustrajeron computadoras, impresoras, ventiladores, entre otros objetos de valor.

La escuela cuenta con cámaras de videovigilancia, y el material ya fue entregado a las autoridades para dar con los responsables del atraco.