logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ladrones saquean escuela primaria en Valles

Dos jóvenes roban a plena luz del día en la Escuela Primaria Graciano Sánchez de Ciudad Valles, dejando destrozos y pérdidas materiales.

Por Huasteca Hoy

Septiembre 21, 2025 10:12 a.m.
A
Cámaras graban atraco en primaria

Cámaras graban atraco en primaria

CIUDAD VALLES. Dos jóvenes ingresaron a robar a la escuela primaria Graciano Sánchez, en Ciudad Valles; su fechoría fue captada por las cámaras de seguridad del plantel.

El robo habría ocurrido alrededor de las 5 de la mañana del sábado, pero fue hasta el domingo cuando personal de la institución se percató y dio aviso a las autoridades.

Los responsables son dos jóvenes de no más de 25 años de edad, delgados y de tez morena. Uno vestía pantalón entubado, playera y gorra negras, además de un pasamontañas del mismo color.

El otro llevaba shorts tipo bermuda, una sudadera o playera negra con la leyenda "Martel" en la parte frontal, gorra negra y se cubría el rostro con una prenda blanca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se presume que brincaron una de las bardas y, ya dentro, forzaron cerraduras de varias aulas utilizando navajas y herramientas.

Dañaron trabajos escolares, saquearon casilleros con productos de limpieza y materiales para estudiantes, y sustrajeron computadoras, impresoras, ventiladores, entre otros objetos de valor.

La escuela cuenta con cámaras de videovigilancia, y el material ya fue entregado a las autoridades para dar con los responsables del atraco.

Ladrones captados en robo a primaria

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ladrones saquean escuela primaria en Valles
Ladrones saquean escuela primaria en Valles

Ladrones saquean escuela primaria en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Dos jóvenes roban a plena luz del día en la Escuela Primaria Graciano Sánchez de Ciudad Valles, dejando destrozos y pérdidas materiales.

Inician romerías por San Francisco de Asís
Inician romerías por San Francisco de Asís

Inician romerías por San Francisco de Asís

SLP

Jesús Vázquez

Se adelanta parto a mujer en un carro
Se adelanta parto a mujer en un carro

Se adelanta parto a mujer en un carro

SLP

Carmen Hernández

Diputada informa de su desempeño, pobre en el Congreso
Diputada informa de su desempeño, pobre en el Congreso

Diputada informa de su desempeño, pobre en el Congreso

SLP

Redacción

La legisladora quería lucirse, pero le salió el tiro por la culata