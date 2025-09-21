logo pulso
Estado

Inician romerías por San Francisco de Asís

Por Jesús Vázquez

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.


CATORCE.- A partir del sábado empezaron a llegar los peregrinos a visitar a San Francisco de Asís, para agradecer a este santo patrono sus bendiciones que les ha dado, como cada año esperan miles de personas de diferentes municipios del Altiplano potosino, así como de toda la República.

San Francisco de Asís es uno de los santos más queridos dentro de la fe católica, por lo que cada año acuden miles de personas para celebrar su festividad, además de estar cerca de él y agradecerle por algún miagro que les ha concedido, mucha gente acude caminando, sin importar la edad que tengan a cumplir sus mandas. 

Ante el aumento de la llegada de peregrinos, a partir de este fin de semana se empezó a cerrar el túnel Ogarrio al paso de vehículos en un horario de tres de la mañana a siete de la noche, así será lo que resta del mes, así como los días 3, 4 5, 11, 12, 18 y 19 de octubre, esto para mayor seguridad de los peregrinos. 

Llegan un gran número de peregrinaciones de diferentes lugares, en camión que los deja hasta el túnel, y de ahí la gente entrará en peregrinación desde el túnel hasta el templo, y el 4 de octubre es la fiesta mayor y este día desde temprana hora tendrá un gran número de actividades, durante todo el mes de octubre se tienen programadas peregrinaciones.






