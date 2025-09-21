Se adelanta parto a mujer en un carro

SAN CIRO DE ACOSTA.- Se le adelantó el parto a mujer a la que se brindaba auxilio para llegar a un hospital y dio a luz en pleno vehículo en San Ciro de Acosta.

El director de Seguridad Pública Municipal Zimry Hernández, dio a conocer que se continúa acudiendo a todas las llamadas de auxilio, como en este caso que se atendió el auxilio de apoyo a una parturienta.

Se recibió una llamada a las 4 de la mañana de que una familia procedente de la comunidad del Lindero del Municipio de Jalpán de Serra, perteneciente a Querétaro, se trasladaban en un vehículo particular ya que requería atención médica, porque Lucinna estaba a punto de dar a luz. Fue en la llamada Pasadita, municipio de San Ciro de Acosta, cuando la mujer comenzó a sentir las labores de parto.

Maribel Ibarra y Alejandro Flores, valoraron a la paciente, se procedió posteriormente a cortar el cordón umbilical, minutos más tarde los pacientes fueron trasladados a recibir atención médica al IMSS Bienestar.

