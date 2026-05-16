Las actas no digitalizadas, a 322 pesos
Todo deriva que no están en el Sistema Nacional de Actas
CIUDAD VALLES.- Aclaró la oficial del Registro Civil 1, Alma Emma Ramírez García que solamente tienen que pagar los 322 pesos los que soliciten acta y no la tengan digitalizada en el Sistema Nacional de Actas.
La molestia creciente de ciudadanos que van a tramitar un acta de nacimiento para poder hacer el papeleo de la Curp o de beneficio de algún programa social, se debe a que su acta no fue digitalizada cuando los registros civiles estatales y municipales se dedicaron a ello.
Los que tienen su documento digitalizado solo tienen que pagar el monto de la expedición de una nueva, sin embargo, los que no están digitalizados deben acudir a hacer el trámite y pagar 322 pesos en el Registro Civil .
La oficial Alma Emma Ramírez y la operadora de Curp, Juana María Hernández González manifestaron que hay muchos ciudadanos con su acta digitalizada y que no es una generalidad el pago de más de 300 pesos.
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