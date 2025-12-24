logo pulso
Las tienditas al borde del colapso por inflación

Registran bajas ventas, pese a temporada decembrina, revela Canaco

Por Carmen Hernández

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- La inflación, el alto costo de la renta y la falta de ventas lleva a las tienditas a estar en riesgo de cerrar definitivamente.  

Pese a la temporada decembrina, se han registrado bajas ventas en los comercios del centro de Rioverde, según dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio ( Canaco) Carlos Emmanuel García.

Señaló que en lo que va del año cerraron cinco negocios por diversos motivos, sin embargo, bajaron la cortina por los altos costos de renta que van desde 5 hasta 15 mil pesos, dependiendo de la ubicación y superficie. 

Finalmente Emmanuel García mencionó que esperan que este año que viene les vaya mejor, porque han tenido nulas ventas.

