Liberan moscas estériles contra el gusano barrenador

CIUDAD VALLES.- El secretario de Agricultura del Estado, Jorge Luis Díaz Salinas dijo que están liberando 100 millones de moscas estériles a la semana en toda la entidad.

Luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria diera a conocer que estaba liberando 80 millones de moscas en la parte oriente del Estado (Huasteca), Días Salinas dijo que había aumentado la cantidad, dado que se está dando cobertura en la Zona Media y Altiplano, hasta donde ha llegado la influencia y daño del gusano barrenador.

Hasta el día de hoy hay 91 casos de miasis activos en la entidad potosina y refirió que la Sedarh ha estado entregando kits para combatir este mal.