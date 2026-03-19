Lista la Feria Artesanal

Matehuala.- Del 19 al 22 de marzo se llevará a cabo la primera Feria Artesanal denominada "Matehuala Artesanal", de once de la mañana a nueve de la noche en el Parque Vicente Guerrero, se invita a la población acudir.

El 19 de marzo es considerado día internacional del artesano, por lo que se realizará el evento denominado Matehuala Artesanal donde habrá distintas piezas elaboradas por manos artesanas del municipio que representan el legado y la identidad de la gente, por lo que exhortan a la población a acudir a este magno evento, vean las artesanías que son elaboradas por personas de Matehuala.

Como parte de las actividades que se realizarán en la feria artesanal también habrá conferencias en el auditorio de la Universidad de Matehuala, este jueves será la conferencia Nafin tu aliado cerca de ti, a las doce del día, el viernes a las diez de la mañana la conferencia SAT y Mypymes formalízate, este mismo día tendrán la conferencia Marketing digital y redes sociales a la una y media de la tarde.

En este evento contarán con varios artesanos del municipio en el Parque del Pueblo, se invita a la población a que acuda a conocer las artesanías que hacen las personas de Matehuala, pues hay buena respuesta por parte de los artesanos locales que van a participar.

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