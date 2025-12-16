Llama obispo a rescatar tradición de las posadas

Matehuala.- Exhorta el obispo a fieles católicos a rescatar las posadas tradicionales y no hacer fiestas que terminan en borracheras las cuales son nominada posadas, pero eso no es una posada si no una fiesta decembrina.

Comentó que una posada tradicional es para recordar el recorrido que hicieron María y José buscando un lugar en el que pudieran tener al niño Jesús, de puerta en puerta por Belén buscando un lugar donde los dejaran quedarse, fue en un establo donde al lado de los animalitos les permitieron estar y en ese lugar nació el niño Jesús.

Expresó Margarito Salazar Cárdenas que en una posada verdadera, se acostumbra que carguen imágenes de los peregrinos o que las personas se caractericen de los peregrinos, y toquen de puertea en puerta con cánticos, hasta que en una casa los dejan pasar.

Reconoce que ya se está perdiendo la tradición de las posadas, mucha gente dice que va hacer posadas, pero solo se reúnen para tomar bebidas embriagantes y comer, estas no se pueden denominar posadas son fiestas decembrinas, pero no posadas porque no se recuerda para nada el recorrido de José y María.

Mencionó que este 16 de diciembre inician la posadas y muchas parroquias, capillas, familias y barrios las realizan, ojalá vivamos con María y José el camino de peregrinos que estuvieron pidiendo posada desde Nazareth hasta Belén, prepararnos para el nacimiento del Salvador, y continuemos esta tradición.