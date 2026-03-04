Llaman a postular a mujeres con liderazgo

logo pulso
Por Carmen Hernández

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
SANTA CATARINA.- Invitan a postular a mujeres con trayectoria y liderazgo, para que reciban el reconocimiento como Mujer del Año. 

    Las autoridades municipales invitaron a la población en general para que postulen a mujeres mayores de 18 años de edad, que hayan destacado en el ámbito deportivo, cultural y empresarial, entre otros. La documentación se estará recibiendo hasta el 6 de marzo. Las propuestas se estarán recibiendo en las oficinas del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), deberán de llevar el nombre completo, teléfono y la semblanza de lo que han hecho en beneficio de la comunidad. El reconocimiento será entregado el próximo 9 de marzo en la Explanada de la Plaza Principal. 

