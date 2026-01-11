Llevan alegría y juguetes a niños

Matehuala.- El personal del DIF Municipal a lo largo de la semana llevó a cabo una gira por diferentes comunidades para entregar a los niños los juguetes que recaudaron por parte del Juguetón, llevando una sonrisa y alegría para los pequeñines.

Los niños de las comunidades quedaron sorprendidos al ver a personal del DIF que les decían que acudieron por parte de los reyes magos a darles unos bonitos regalos, para llevar alegría y magia a los niños, fue una gira de trabajo que ni el fuerte frío que se está presentando los intimidó, pues acudieron cada día y casa por casa estuvieron dando los juguetes a los niños.

Empezaron por la comunidad de Pozos de Santa Clara, San Gabriel, Santa Cruz, San Miguel, El Carmen, San José de los Guajes, San Antonio de los Barranca, San José del Plan, Pastoriza, Cerrito Blanco, Piedra Blanca, entre muchas otras comunidades donde gracias al apoyo de todas las donaciones del Juguetón, se pudo hacer posible esto y regalar una sonrisa a los pequeños de las comunidades.

Mientras entregaban los juguetes contaron con apoyo de personas caracterizadas de los tres reyes magos, que estuvieron en la entrega de regalos y haciendo felices a los niños, la finalidad de este Juguetón es regalar sonrisas a los niños que menos tienen por lo que decidieron hacer un recorrido por todas las comunidades de Matehuala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí