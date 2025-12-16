logo pulso
Lluvia posterga inicio de zafra

Impide quema y deja sin piso cañaverales, para trasladar gramínea

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Lluvia posterga inicio de zafra

CIUDAD VALLES.- La lluvia postergó el inicio de la zafra en el Ingenio Plan de Ayala (IPA) y este lunes decidirían la nueva agenda.

Este lunes 15 de diciembre el pacto del Comité de la Caña de Azúcar decidió iniciar el proceso de molienda con gramínea contabilizada en batey, con la finalidad de terminar para el mes de junio próximo.

Sin embargo, el presente frente frío 21 trajo precipitaciones desde la noche del domingo, que continuaron como lluvia pertinaz este lunes 15, casi todo el día.

La lluvia además de no permitir la quema, deja sin piso los caminos entre cañaverales, lo que impide que se efectúe el traslado.

El mismo comité decidiría la tarde de este lunes la nueva fecha de inicio oficial.

El Ingenio Plan de Ayala (IPA) planea moler más de un millón de toneladas de caña en esta zafra, con un promedio de procesamiento diario de 6 mil 500 toneladas, esperando no haya contratiempos.

