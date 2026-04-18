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Lluvias generan ola de baches

Por Jesús Vázquez

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvias generan ola de baches

Matehuala.- Vecinos y comerciantes de la calle Flores Magón refieren que las recientes lluvias dejaron la arteria con muchos baches, la situación empeora al ser una vialidad con mucho tráfico, por lo que urge sea arreglada antes de que ocurra algún accidente de lamentarse.

Mencionaron que después de las lluvias varias calles de la zona centro de la ciudad se llenaron de baches. 

El tramo entre Miguel Hidalgo y 20 de Noviembre es el que presenta enormes hoyancos, por lo que se requiere que sea rehabilitada, pues hay mucho tráfico vial diariamente, ya que hay muchos comercios en la zona.

Además, por este sector circulan camiones de gran tamaño y de carga pesada, los cuales en ocasiones no pueden esquivar los enormes baches, y como es doble sentido, se congestiona el tráfico, donde además la gente trata de esquivar los charcos. 

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Agregaron que se colocó algo de tierra en estos baches y mientras no llovía estaba transitable, pero con la lluvia se llevó todo el material que se colocó y ahora son peligrosos hoyancos.

Refieren que es necesario arreglar toda la calle y realizar trabajos de encarpetamiento para solucionar este problema, ya que se encuentra en pésimas condiciones, se tiene que hacer algo antes de que llegue a ocurrir un accidente con los camiones pesados y camiones urbanos.

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