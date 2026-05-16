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Maestro, el formador de nuevas generaciones

Por Jesús Vázquez

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Maestro, el formador de nuevas generaciones

Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez reconoció que los maestros son artesanos y esperanza para formar las nuevas generaciones, su trabajo va más allá de la transmisión de conocimientos, pues muchos maestros hacen un gran esfuerzo para apoyar a sus alumnos en momentos difíciles.

Expresó que son responsables de formar las nuevas generaciones y apoyar a los jóvenes a encontrar sus vocaciones y buscar su potencial para el crecimiento armónico, pues la educación es importante y urgente en la construcción de una sociedad justa y solidaria. 

Expresó que hay que animar a los profesores a seguir en su labor a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentan en la actualidad.

La Iglesia Católica reconoce su esfuerzo, sacrificio y entrega en favor de la niñez, adolescencia y hasta de los adultos a los que dan clases, no queda más que pedir a Dios que bendiga y fortalezca a los maestros de Matehuala, México y de todo el mundo, que debemos agradecer a nuestros maestros porque gracias a ellos nos logramos convertir en hombres y mujeres de bien para la sociedad.

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En este Día del Maestro se llevó a cabo una misa especial por parte de la Iglesia Católica para los maestros, en la cual se unieron en oración para pedir por los maestros de Matehuala que se encuentran enfermos, así como para pedir por los maestros que han fallecido y que toda su vida trabajaron por el bien de sus alumnos.

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