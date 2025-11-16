logo pulso
Marchan personas contra política del Gobierno federal

Por Redacción

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Marchan personas contra política del Gobierno federal

CIUDAD VALLES.- Un total de 170 personas protestaron identificándose como Generación Z en la Glorieta Hidalgo, con consignas como “Manzo no murió, Claudia (Sheinbaum) lo mató”. 

Poco después de las cuatro y media de la tarde, un contingente de personas ataviadas de blanco y con sombrero, a la usanza del símbolo de la Generación Z gritaron consignas contra el Gobierno y recitaron en reclamaciones que “Manzo no murió, el Gobierno lo mató”, entre otras cosas contra la administración federal. 

De forma individual, algunos de los manifestantes dijeron que era un movimiento pacífico que nada tenía que ver con luchas de poder y que su reclamo se basa en el desastre que el Gobierno ha legado al país en seguridad, salud y desabasto de medicinas.

