logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inician actividades del UBRTON 2025

Habrá una función de cine, este sábado

Por Carmen Hernández

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Inician actividades del UBRTON 2025

San Ciro de Acosta.- Arrancaron las actividades para reunir fondos para la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), inician este 22 de noviembre con una película en la Cancha de las Américas. La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mónica Lisset Pereyra, señaló que se trabaja desde diversos puntos para seguir equipando la UBR. 

Es por ello que se les pide a las familias a unirse y ser parte de las actividades del UBRTON 2025. Este sábado en la Cancha de las Américas a las 6 de la tarde, se presentará SHREK 2 – MOVIE NIGHT, es por ello que se les invita a vivir una noche mágica, divertida y con mucho ambiente familiar.

Se tendrá a la venta antojitos como tamales, cueritos preparados, molletes, elotes, aguas frescas, entre otros alimentos. 

Se les recomienda llevar una silla, cobija o manta, para estar súper cómodos mientras disfrutan de la película en familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El objetivo es recaudar la mayor cantidad de recursos, para seguir equipando la UBR, donde se brinda terapia a las personas que enfrentan problemas de salud

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inician actividades del UBRTON 2025
Inician actividades del UBRTON 2025

Inician actividades del UBRTON 2025

SLP

Carmen Hernández

Habrá una función de cine, este sábado

Por desfile, cerrarán calles de zona centro
Por desfile, cerrarán calles de zona centro

Por desfile, cerrarán calles de zona centro

SLP

Jesús Vázquez

Se pide usar vías alternas para el traslado

Hombre se suicida en su domicilio
Hombre se suicida en su domicilio

Hombre se suicida en su domicilio

SLP

Redacción

Cumple 70 años edificio de primera escuela secundaria
Cumple 70 años edificio de primera escuela secundaria

Cumple 70 años edificio de primera escuela secundaria

SLP

Redacción