Inician actividades del UBRTON 2025

San Ciro de Acosta.- Arrancaron las actividades para reunir fondos para la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), inician este 22 de noviembre con una película en la Cancha de las Américas. La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mónica Lisset Pereyra, señaló que se trabaja desde diversos puntos para seguir equipando la UBR.

Es por ello que se les pide a las familias a unirse y ser parte de las actividades del UBRTON 2025. Este sábado en la Cancha de las Américas a las 6 de la tarde, se presentará SHREK 2 – MOVIE NIGHT, es por ello que se les invita a vivir una noche mágica, divertida y con mucho ambiente familiar.

Se tendrá a la venta antojitos como tamales, cueritos preparados, molletes, elotes, aguas frescas, entre otros alimentos.

Se les recomienda llevar una silla, cobija o manta, para estar súper cómodos mientras disfrutan de la película en familia.

El objetivo es recaudar la mayor cantidad de recursos, para seguir equipando la UBR, donde se brinda terapia a las personas que enfrentan problemas de salud