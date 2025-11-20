Hombre se suicida en su domicilio

Matehuala.- Una persona de sexo masculino de 43 años de edad se suicidó en su domicilio, en una vivienda en el centro de la ciudad sus familiares pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia, pero lamentablemente el hombre ya no presentaba signos vitales cuando fue revisado por los paramédicos.

Los hechos se denunciaron ayer por la mañana, en una vivienda en la calle Independencia, entre Bravo y Regules de la zona centro de la ciudad, donde un hombre fue encontrado suspendido, por lo que inmediatamente lo bajaron, familiares de inmediato solicitaron apoyo a las corporaciones de emergencia para que se le brindara auxilio y tratar de reanimarlo, pero fue en vano ya había fallecido.

Al lugar acudieron los elementos de la Cruz Roja, quienes valoraron a una persona de sexo masculino de 43 años de edad, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Se comunicaron a las corporaciones policiacas para que iniciaran las investigaciones sobre la muerte de esta persona, así mismo se comunicaron con los peritos para que acudieran para el levantamiento del cuerpo, y fuera llevado a realizarle los exámenes de ley.

Ciudadanos han comentado que se requiere que haya más pláticas de prevención del suicidio en Matehuala, pues lamentablemente ya son varias las personas que han optado por quitarse la vida en poco tiempo, hay que prevenir tanto en niños, jóvenes y adultos que esto siga ocurriendo.