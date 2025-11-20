Por desfile, cerrarán calles de zona centro

Matehuala.- Este jueves se llevará a cabo el tradicional desfile para conmemorar el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, el contingente recorrerá la principales calles de la ciudad por lo que habrá un operativo especial durante este evento, en el cual se cerrarán alguna calles de la zona centro.

Como parte de las festividades del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó sobre el cierre de vialidades para este jueves, para que los conductores tomen vías alternas para trasladarse.

El desfile iniciará en la calle 5 de Mayo a las 10:00 horas, frente al Parque Álvaro Obregón (PAO), seguirá por Insurgentes hasta Morelos, continúa por Hidalgo, hasta Matamoros, Carlos Lasso y finaliza en Ignacio López Rayón frente al Parque del Pueblo.

Las calles que serán cerradas a la vialidad serán Terán, Insurgentes, Bustamante, Niño Artillero, Jaime Nuno, Matamoros, Hidalgo, Carlos Lasso, Aramberri, Altamirano, Bocanegra, Betancourt, Madero y Rayón, todas las arterias mencionadas será una cuadra a la redonda por la ruta del desfile, por lo cual se pide a la ciudadanía usar vías alternas para evitar problemas de vialidad.

Durante el desfile se contará con el apoyo de las corporaciones de auxilio, por si llegara a ocurrir algún accidente, o alguno de los niños o personas que desfilan se llegaran a sentir mal y sean atendidos rápidamente.