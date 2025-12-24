logo pulso
Módulos del INE cerrarán este 24 y 25 de diciembre

Por Redacción

Diciembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Módulos del INE cerrarán este 24 y 25 de diciembre

 CIUDAD VALLES.- El Instituto Nacional Electoral no abrirá 24 y 25 de diciembre, se reanudará el servicio hasta el día 26.

La vocal presidenta de la Junta Distrital 04 del INE dio a conocer que este miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre no habrá actividad, sino hasta el viernes 26 de diciembre.

Además, los módulos cerrarán actividades del lunes 29 de diciembre al sábado 3 de enero, para reanudar las actividades hasta el lunes 5 de enero.

Este diciembre, uno de los trámites más comunes ha sido la de renovación de la credencial, dada la gran cantidad de plásticos que hay con fecha de vigencia hasta el último día de este año.

