Morena, en contra de intervención de EU, reiteran apoyo a Sheinbaum

CIUDAD VALLES.- En una reunión de alrededor de 300 personas, morenistas y funcionarios de este partido, encabezados por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez hicieron una asamblea informativa sobre el riesgo de intervención de Estados Unidos a México y de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La cita fue en la explanada de la plaza principal y dentro de las intervenciones denostaron a los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano por pedir al Gobierno de Estados Unidos que intervenga el país, por cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico.

También se habló de la "infodemia" que promueve que Estados Unidos ocupe México, a la cual contrarrestarían con información de boca en boca.

Los que tomaron la voz fueron el diputado federal Francisco Adrián Castillo, un formador político llamado Ramiro Ramírez y la presidenta de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, quienes coincidieron en que la intención de Donald Trump debe ser rechazada y apoyar en su política presidencial de Claudia Sheinbaum.

Entre los ciudadanos que participaron en la asamblea, hubo algunos que pidieron que se persiguiera a los que piden la intervención, con la ley en la mano.