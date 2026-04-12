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Motociclista lesionado, luego de ser atropellado

Por Redacción

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista lesionado, luego de ser atropellado

CIUDAD VALLES.- Un joven resultó lesionado en un percance vial ocurrido en la colonia Vergel; el causante del accidente se dio a la fuga aprovechando la oscuridad de la noche.

Alrededor de las 00:30 horas de este sábado, Rodolfo R., de 27 años de edad, con domicilio en el ejido Camillas, circulaba en una motocicleta por la calle Pujal, rumbo a su vivienda.

Acababa de salir de su trabajo e iba hacia su casa, pero entre las calles Mariano Arista y Juan Sarabia, un vehículo no identificado lo impactó, y el conductor, en lugar de detenerse para ayudarlo, escapó con rumbo desconocido, sin importarle las condiciones del motociclista.

Rodolfo resultó con golpes en varias partes del cuerpo, motivo por el cual tuvo que ser auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a la clínica del IMSS.

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