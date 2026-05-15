logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Motociclistas atropellan a transeúntes

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclistas atropellan a transeúntes

Matehuala.- Dos personas fueron atropelladas por motociclistas en diferentes puntos de la ciudad, las que fueron llevadas a un hospital debido a las graves lesiones que sufrieron. 

No baja la incidencia de accidentes ocasionados por motociclistas, que muchos de ellos transitan a exceso de velocidad y sin respetar las señaléticas viales.

El primer accidente ocurrió el miércoles, cuando un motociclista que conducía a exceso de velocidad atropelló a un hombre de la tercera edad, sobre la avenida Las Torres. Debido al fuerte impacto, el adulto mayor quedó en el piso con serias lesiones, aunque el motociclista salió volando de su vehículo quedando lesionado. 

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil que trasladaron a los lesionados a varios hospitales de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 Elementos policiacos tomaron conocimiento del accidente para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades. 

La tarde del jueves se registró otro accidente sobre la calle Constitución, casi esquina con Miguel Hidalgo, donde de nueva cuenta el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que un motociclista atropellara a un transeúnte. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios al lesionado, una persona de sexo masculino, quien presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que lo trasladaron a un hospital.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detectan a alumno de la UASLP-Huasteca Sur portando pistola de aire
Detectan a alumno de la UASLP-Huasteca Sur portando pistola de aire

Detectan a alumno de la UASLP-Huasteca Sur portando pistola de aire

SLP

Redacción

Autoridades alistan una sanción conforme a la normativa universitaria

Otra descarga de aguas negras al Valles
Otra descarga de aguas negras al Valles

Otra descarga de aguas negras al Valles

SLP

Redacción

Iniciarán obras para reparar daño ecológico
Iniciarán obras para reparar daño ecológico

Iniciarán obras para reparar daño ecológico

SLP

Redacción

Reunión de seguridad Alcaldes-Gobernador
Reunión de seguridad Alcaldes-Gobernador

Reunión de seguridad Alcaldes-Gobernador

SLP

Carmen Hernández

Establecen estrategias para fortalecer la confianza y mejorar la estabilidad social