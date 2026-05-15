Motociclistas atropellan a transeúntes

Matehuala.- Dos personas fueron atropelladas por motociclistas en diferentes puntos de la ciudad, las que fueron llevadas a un hospital debido a las graves lesiones que sufrieron.

No baja la incidencia de accidentes ocasionados por motociclistas, que muchos de ellos transitan a exceso de velocidad y sin respetar las señaléticas viales.

El primer accidente ocurrió el miércoles, cuando un motociclista que conducía a exceso de velocidad atropelló a un hombre de la tercera edad, sobre la avenida Las Torres. Debido al fuerte impacto, el adulto mayor quedó en el piso con serias lesiones, aunque el motociclista salió volando de su vehículo quedando lesionado.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil que trasladaron a los lesionados a varios hospitales de la ciudad.

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Elementos policiacos tomaron conocimiento del accidente para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades.

La tarde del jueves se registró otro accidente sobre la calle Constitución, casi esquina con Miguel Hidalgo, donde de nueva cuenta el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que un motociclista atropellara a un transeúnte. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios al lesionado, una persona de sexo masculino, quien presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que lo trasladaron a un hospital.