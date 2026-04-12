Muere hombre cerca de oficinas del DIF

RIOVERDE.- Un hombre fue localizado sin vida, quien murió de causas naturales en el exterior de las oficinas del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado, cuando un hombre de 33 años de edad, comenzó a sentirse mal cuando caminaba por la vía pública cerca de las oficinas del DIF municipal.

Personas que transitaban por este sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, ante las malas condiciones de salud que denotaba el hombre, que de pronto cayó al piso.

Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja, que le brindaron los primeros auxilios, pero al valorarlo, confirmaron que el hombre originario de la comunidad de Cienehuilla ya no tenía signos vitales.

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El hombre fue valorado y se determinó que murió de causas naturales.

El cuerpo del occiso fue trasladado al servicio médico forense donde se le realizó la necropsia de ley.

Más tarde fue reclamado por la familia, para brindarle sepultura en su comunidad.