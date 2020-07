Muere mujer en puertas del IMSS

CIUDAD VALLES.- Una mujer de edad madura fue trasladada alrededor de las 4 de la tarde a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ya que requería de una atención de urgencias, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Por lo que los trabajadores de los servicios funerarios llegaron vestidos de acuerdo al protocolo y con las medidas preventivas contra el Covid-19, para el traslado del cuerpo.

Por lo que no pudo recibir atención, por las condiciones en que llegó al hospital y ahora se deberá dictaminar las causas reales que generaron su deceso.