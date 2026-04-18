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Multa Conagua por contaminar el Río Valles

Se aplican varias sanciones por más de 220 mil pesos

Por Redacción

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Multa Conagua por contaminar el Río Valles

CIUDAD VALLES.- Siete multas por descargas dañinas al río Valles ha impuesto la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó el director de esta instancia, Darío Fernando González Castillo.

Antes de participar en el evento de saneamiento conjunto del Río Valles, el funcionario informó que ha impuesto siete multas de 220 mil pesos cada una al mismo número de infractores que arrojaban residuos al afluente.

Agregó que no quiere que quede en un asunto documental la multa impuesta, sino que se pueda cambiar la actitud sobre el cuidado del Río, que es uno de los pocos que fueron elegidos para ser saneado por la Conagua y el Gobierno federal.

Los principales infractores son comerciantes del área de los mercados.

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