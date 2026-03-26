Niega la Coepris venta de cigarros piratas o ilegales
Ningún comerciante ha denunciado tales hechos
CIUDAD VALLES.- No hay ninguna denuncia en la Coepris sobre venta de cigarros piratas o ilegales en tiendas de Valles, de acuerdo con Irene Hernández Hernández, titular de esta dependencia.
Hace unos días, vendedores oficiales de marcas de cigarros que circulan en Valles dieron a conocer que había cigarros piratas que emulaban las marcas Marlboro y Pall Mall, en presentaciones de 20 unidades.
Además de ello, habría circulación de cigarros extranjeros ilegales (que no pagan un peso al Fisco).
Sin embargo, Hernández dijo que no tiene ninguna notificación de comercios ni denuncias sobre ese problema en su oficina, al menos hasta este miércoles.
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