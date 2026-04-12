Niña es obligada a vender gorditas

RIOVERDE.- Muy viva resultó ama de casa, envía a su niña a vender gorditas en la plaza principal mientras ella la vigila desde un punto cercano donde la menor realiza las ventas.

El equipo de Escuadrón AVE dio a conocer que recibió un reporte de una niña de 7 años de edad que se dedicaba a trabajar, vendiendo gorditas en la plaza principal.

Denunciaban que era inhumano que la menor realizara este trabajo, mientras que la mamá se encontraba muy tranquila frente a la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría.

Al ser abordada por el personal del Escuadrón AVE, la mujer se negó a proporcionar información alguna al respecto, pero aceptó que era su hija.

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A la mujer se le dieron a conocer varias recomendaciones que deberá cumplir con la menor, la protección de los derechos de los niños, a quien se le dijo que de volver a encontrar a la menor vendiendo, podría ser detenida.