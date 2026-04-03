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Ninguna denuncia por maltrato a niñas: DIF

Por Redacción

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Ninguna denuncia por maltrato a niñas: DIF

CIUDAD VALLES.- No hay denuncia formal en ninguna instancia sobre el presunto caso de las niñas que habrían sido encadenadas en Derecho de Vía, de acuerdo con la directora del DIF Municipal, Bettina López Fernández.

Luego de que Katia N. señaló que a su hija la encadenaba su propia familia, la dirección del DIF argumentó que no hay ninguna denuncia formal al respecto ni de la madre de una de las niñas (que no es residente de esta ciudad), ni de los vecinos que supuestamente habrían advertido a ésta sobre el maltrato.

López Fernández agregó que Trabajo Social y el departamento de Psicología del DIF han analizado a las menores de edad y no hubo evidencia de un maltrato de esa naturaleza.

Refirió que mucha gente hace denuncias en redes sociales, pero no hay formalidad en la queja.

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